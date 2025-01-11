Feci kazada can veren genç kıza son veda!

Feci kaza, dün Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan araç ile araç kafa kafaya çarpıştı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Sude Tamir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçta bulunan ve yaralanan Elif Tamir (11), Hatice Tamir (43), Medine Ş. (13), Gürkan Ş. (10) ve araç şoförü Şinasi Tamir (44) sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı.
GÖZYAŞLARI İLE VEDA
8. sınıf öğrenicisi Sude Tamir'in cenazesi bugün akrabaları tarafından hastane morgundan alındı. Cenaze, Tamir'in memleketi Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Akbaşlı Mahalle Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze namazına çok sayıda vatandaş ve akrabası katıldı. İkindi namazına müteaakip kılınan cenaze namazının ardından Tamir'in cenazesi gözyaşları içinde son yolculuğa uğurlandı. Hayatını kaybeden Sude'nin annesi Hatice ve babası Şinasi Tamir'in ise hala hastanede olduğu öğrenildi.
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN BAŞSAĞLIĞI
Kaynarca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi yayınladığı başsağlığı mesajında, "Mimar Sinan Ortaokulu 8. sınıf öğrencimiz Sude Tamir, geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhume öğrencimize Allah'tan rahmet; ailesi, dost ve sevenleri ile eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.