Feci kazada can veren genç kıza son veda!

Kocaeli'de meydana gelen feci kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçlardan birinde bulunan 14 yaşındaki Sude Tamir olay yerinde can verdi. Yaralanan anne babası hala hastanede yatarken genç kız toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 11.01.2025 17:35 PAYLAŞ ABONE OL

Feci kaza, dün Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan araç ile araç kafa kafaya çarpıştı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Sude Tamir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçta bulunan ve yaralanan Elif Tamir (11), Hatice Tamir (43), Medine Ş. (13), Gürkan Ş. (10) ve araç şoförü Şinasi Tamir (44) sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı.





GÖZYAŞLARI İLE VEDA 8. sınıf öğrenicisi Sude Tamir'in cenazesi bugün akrabaları tarafından hastane morgundan alındı. Cenaze, Tamir'in memleketi Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Akbaşlı Mahalle Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze namazına çok sayıda vatandaş ve akrabası katıldı. İkindi namazına müteaakip kılınan cenaze namazının ardından Tamir'in cenazesi gözyaşları içinde son yolculuğa uğurlandı. Hayatını kaybeden Sude'nin annesi Hatice ve babası Şinasi Tamir'in ise hala hastanede olduğu öğrenildi.