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Husumetli aileler arasındaki kavga feci bitti: Hamile kadın bebeği ile birlikte can verdi!

Gaziantep’te husumetli ili aile arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya sönüşmeis üzerine kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar 6 aylık hamile Şahide Zurnacı’ya ve 11 yaşındaki bir çocuğa isabet etti. Talihsiz kadın bebeği ile birlikte hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 10.12.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 15:44
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Husumetli aileler arasındaki kavga feci bitti: Hamile kadın bebeği ile birlikte can verdi!

Kavga sırasında taraflar birbirlerine silah, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Olay sırasında kim tarafından ateşlenildiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar E.N. ile Şahide Zurnacı'ya isabet etti. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamile olan Zurnacı karnındaki bebek ile hayatını kaybetti, E.N.'nin tedavisi sürüyor.

O ANLAR KAMERADA

Şahide Zurnacı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Diğer yandan silahlı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; tarafların birbirlerine sopa ile vurması ve silah sesleri duyulurken, E.N.'nin kanlar içerisinde yerde olduğu ve yakınlarının kucağına alarak hastaneye götürmeye çalışması yer aldı. Şüpheli 8 kişi gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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