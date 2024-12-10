Husumetli aileler arasındaki kavga feci bitti: Hamile kadın bebeği ile birlikte can verdi!

Kavga sırasında taraflar birbirlerine silah, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Olay sırasında kim tarafından ateşlenildiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar E.N. ile Şahide Zurnacı'ya isabet etti. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamile olan Zurnacı karnındaki bebek ile hayatını kaybetti, E.N.'nin tedavisi sürüyor.