İstanbul’da kaçak avcılara darbe:Denizin dibinde saklamışlar

İstanbul 'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kaçak midye avcılığına geçit vermedi. Kaçak avlanılarak çuvallarla denizin dibine saklanan yaklaşık 2 ton civarında 54 çuval kara kıllı midye, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekipleri tarafından çıkarıldı. Midyelerin denizden çıkarılma anı kameraya böyle yansıdı.



Beşiktaş ve Sarıyer' de kaçak midye avcılığına yönelik denetim yapıldı. Denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Sarıyer ve Beşiktaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, Sarıyer Belediyesi Zabıta Ekipleri, Sarıyer ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlükleri, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Merkez Zabıta Amirliği ve Deniz Zabıta Amirliği ekipleri katıldı.

Kaçak midye avcılarına darbe: Dalgıçlar denize saklanan 2 ton midyeyi böyle çıkardı | Video





SAHİL GÜVENLİK DALGIÇ TİMLERİ KAÇAK AVCILIK YAPANLARIN ZULASINI ORTAYA ÇIKARDI

Tarabya Oteli önünde yasa dışı avlanıldığı tespit edilen ve avcılık yapan şahıslar tarafından çuvallanmış halde deniz dibine bırakılan yaklaşık 2 ton civarında 54 çuval kara kıllı midye, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekipleri tarafından çıkarıldı.