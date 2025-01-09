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İzmir’de feci ölüm: Tren ile bekleme peronu arasında sıkıştı!

İzmir'de, şehir içi ulaşımı sağlayan İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) durağında, bir anda dengesini kaybeden 44 yaşındaki Güngör Serhan Yeniaydın tren ile bekleme peronu arasında sıkıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz adam kurtarılamadı.

İHA
Giriş Tarihi: 09.01.2025 23:46
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İZMİR’DE FECİ ÖLÜM: TREN İLE BEKLEME PERONU ARASINDA SIKIŞTI!

Feci olay, akşam saatlerinde İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Ege Kent 2 Durağı'nda meydana geldi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (İZSU) güvenlik görevlisi olarak çalışan Güngör Serhan Yeniaydın (44), dengesini kaybetti ve hareket halindeki tren ile yolcu bekleme peronu arasında boşluğa düştü. Yeniaydın, düştüğü boşlukta sıkışarak ağır yaralandı. Trenin durmasıyla Güngör Serhan Yeniaydın bulunduğu yerden çıkartıldı ve ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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