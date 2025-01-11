Kayseri’de otobüs şoföründen Heimlich manevrası: Kadının hayatını kurtardı!

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım AŞ otobüs şoförü İzzet Şanlı, Talas seferi sırasında, fakülte kavşağında önünde duran otomobilden inen kadın ile yanındakilerin çırpındığını fark etti. Otobüsü durdurup bu kişinin yardımına koşan Şanlı, boğazına yiyecek kaçtığını öğrendiği kadını, Heimlich manevrasıyla kurtardı. Kadın, Şanlı'ya teşekkür etti.