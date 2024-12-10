Kocaeli’deki bıçaklı kavganın sanıkları hakim karşısına çıktı: “Uyuşturucu madde vermek istediler kabul etmedik…”

"ELİNDE BIÇAKLA BANA KAFA ATTI"

Müşteki Veysel A. ise "Arkadaşlarımla otururken Efe olarak bildiğimiz Taner M. yanımıza 2 kişi ile geldi. Önce sigara istediler verdik. Uyuşturucu madde vermek istediler kabul etmedik. Alkol almaya başladılar. Efe adlı şahıs üzerime alkol döktü ve bıçak çıkardı. Ben de kendimi savunmak amacıyla alkol şişesini aldım. Bunun üzerine sanık Muhammed ve yanında 5-6 kişi geldi. Sanık elinde bıçakla bana kafa attı. Kaçtım ancak sanık peşimden gelerek beni bıçakladı. Elimdeki şişeyi fırlattım ama kendisine değmedi. Sanık beni bıçakladıktan sonra kaçıp gitti, şikayetçiyim" diye konuştu.



"BIÇAKLANMA ANINI GÖRMEDİM"

Olaya ilişkin dinlenen tanık Altay Ö., "Müşteki ve sanığı olay öncesinde tanırım. Sanık olay yerine gelmeden ben müştekinin yanında bulunuyordum. Sanık tek başına geldi. Sanık gelir gelmez müşteki ile konuştu ve aralarında tartışma çıktı. Müşteki çok alkol almıştı, çok küfür ediyordu. Bu küfürleri sanığa karşı da yapmıştı. İlk küfür Veysel tarafından gerçekleşti. Muhammed'in küfür ettiğini duymadım. Veysel'in küfürleri üzerine Muhammed Veysel'e kafa attı. Veysel'de taşla Muhammed'in koluna vurdu. Veysel ile Murat V., bira şişesini sanığın ve bizim bulunduğumuz yere fırlattı, sonra Veysel kaçtı. Taner, Veysel'in peşinden gitti ancak Muhammedin gittiğini görmedim. Bıçaklanma anını görmedim" şeklinde konuştu.



"DURUŞMA ERTELENDİ"

Sanığın tahliyesini isteyen avukatı, "Müvekkilimin eylemi kasten yaralamadır. Kastı öldürmek olsaydı, bıçaklamaya devam ederdi. Niyetinin yaralama olduğunu, yasal zorunluluk halinde devam ettiği bellidir. Suç vasfının değişme durumu vardır. Sanığın tahliyesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.