Liseli Zeynep Naz Sarıkaya’yı hayattan koparmıştı: O şahıs için karar verildi!

"LİNÇ EDİLMEKTEN KORKTUM"

Kaza sonrası olay yerinden kaçmadığını öne süren Efe Şayık, "Çarptıktan sonra olay yerinden kaçmadım, ileride durdum. Çarpma noktasına gitmememin sebebi, linç edilmekten korkmamdır. Sonrasında, ailemle karakola giderek teslim oldum. Bu olay, kasten yapılmadı. Cezaevinde haftalardır uyku uyuyamıyorum. Her ne kadar rahmetli geri gelmeyecekse de kasıtlı ve isteyerek yapmadığımın bilinmesini istiyorum. Olaydan dolayı pişmanım. Ayrıca tutuksuz yargılanmayı talep ederim" diye konuştu.

"85 KİLOMETRE HIZLA GEÇİYORMUŞ"

Duruşmada ifadesi alınan Zeynep Naz Sarıkaya'nın babası Yetkin Sarıkaya (45) ise kazanın sebebinin hız olduğunu söyleyerek, sürücünün ehliyeti olmadığına dikkat çekti. Sarıkaya, "Kazanın gerçekleştiği yerde hız sınırı 30 kilometredir. Kamera görüntülerinde gördüğüme göre, kendisi o yoldan 85 kilometre hızla geçiyormuş. Yalnızca yazılı ehliyet sınavından geçmiş olmak yeterli değildir. Ehliyeti olmadığı için tabelaları bile bilmiyor. Kaza yaya geçidinde gerçekleşmiştir. Yol 5 şeritli bir yoldur. Sola dönecek araçlara kırmızı yanarken kızım ve arkadaşı, kendilerine yeşil yandığını düşünerek yola çıkmışlardır" dedi.