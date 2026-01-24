Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Minika’dan 15. yıla özel unutulmaz kutlama!

2011 yılında başlayan yayın yolculuğunda 15. yılını geride bırakan Minika, HUPALUPA sahnesinde düzenlenen özel etkinlikte çocukların yoğun ilgisiyle buluştu. 21–22 Ocak tarihlerinde gerçekleşen kutlamalarda, MC eşliğinde yarışmalar, oyunlar ve birbirinden eğlenceli sahne programları gün boyu devam etti.

Minika’dan 15. yıla özel unutulmaz kutlama!

Geri sayımla başlayan kutlama anında sahneyi konfeti yağmuru, şarkılar, dans gösterileri ve kostüm karakterler doldurdu. İstanbul Muhafızları, Maceracı Yüzgeçler, Bi' Adada Bi' Arada ve Neşeli Dünyam'ın sevilen kostüm karakterleri gün boyunca alanda yer alarak çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Sahnedeki müziklerle dans eden çocuklar, Minika 15. Yaş Hatıra Panosu'na yazdıkları onlarca notla sevgilerini ve heyecanlarını paylaştı.


Minika, yeni yaşında yeni çizgi dizileri ve etkinlikleriyle izleyicileriyle buluşmaya devam edecek. Renkli içerikleri ve buluşmalarıyla çocukların kalbine dokunan Minika, aynı coşkuyla yolculuğunu sürdürüyor. Birlikte nice senelere!