Minika’dan 15. yıla özel unutulmaz kutlama!

Geri sayımla başlayan kutlama anında sahneyi konfeti yağmuru, şarkılar, dans gösterileri ve kostüm karakterler doldurdu. İstanbul Muhafızları, Maceracı Yüzgeçler, Bi' Adada Bi' Arada ve Neşeli Dünyam'ın sevilen kostüm karakterleri gün boyunca alanda yer alarak çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.
Sahnedeki müziklerle dans eden çocuklar, Minika 15. Yaş Hatıra Panosu'na yazdıkları onlarca notla sevgilerini ve heyecanlarını paylaştı.
Minika, yeni yaşında yeni çizgi dizileri ve etkinlikleriyle izleyicileriyle buluşmaya devam edecek. Renkli içerikleri ve buluşmalarıyla çocukların kalbine dokunan Minika, aynı coşkuyla yolculuğunu sürdürüyor. Birlikte nice senelere!