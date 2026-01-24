Minika’dan 15. yıla özel unutulmaz kutlama!

Geri sayımla başlayan kutlama anında sahneyi konfeti yağmuru, şarkılar, dans gösterileri ve kostüm karakterler doldurdu. İstanbul Muhafızları, Maceracı Yüzgeçler, Bi' Adada Bi' Arada ve Neşeli Dünyam'ın sevilen kostüm karakterleri gün boyunca alanda yer alarak çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.