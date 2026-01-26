Mutfağınızda Hindistan esintisi: Samosa tarifi

HAMURU İÇİN:

2 su bardağı un

1 yemek kaşığı sıvı yağ

½ çay kaşığı tuz

Aldığı kadar su

İÇ HARCI İÇİN:

3 orta boy haşlanmış patates

½ su bardağı bezelye

1 küçük soğan (ince doğranmış)

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı köri veya garam masala

Tuz, karabiber

1 yemek kaşığı sıvı yağ

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

YAPILIŞI:

Un, tuz ve yağı bir kapta karıştırın. Azar azar su ekleyip sert bir hamur yoğurun. Hamuru 20 dakika dinlendirin.

Tavada yağı ısıtın. Soğanı ekleyip kavurun. Baharatları ilave edin. Ezilmiş patates ve bezelyeyi ekleyip karıştırın. Harcı soğumaya bırakın.

Hamuru bezelere ayırın. Her bezeyi ince açın ve yarım daire şeklinde kesin. Yarım daireyi külah gibi katlayın, içine harç koyun ve kenarlarını kapatın.

Kızgın yağda samosaları altın rengi olana kadar kızartın.

Samosaları yoğurtlu sos veya acı sosla servis edin. Afiyet olsun!