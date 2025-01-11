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Ormanlık alanda kaybolan çift sağ salim bulundu!

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ormanlık alana yürüyüşe giden çift kayboldu. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda kayıp karı koca sağ salim bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 11.01.2025 23:04
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ORMANLIK ALANDA KAYBOLAN ÇİFT SAĞ SALİM BULUNDU!

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen olayda A.G (50) ve eşi A.G (47) ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. Çiftin bir süre sonra ormanda kaybolması üzerine ihbarda bulunuldu. AFAD ve jandarma ekipleri, kayıp çifti bulmak için koordineli çalışma başlattı. Kayıp karı koca, arama kurtarma çalışmaları sırasında amatör telsizle iletişim kurdukları ekiplerden yardım istedi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, A.G. ile eşi A.G. akşam saatlerinde bulundu.- Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen çift, yakınlarına teslim edildi.

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