Pi Coin ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kripto piyasasına yeni girecek olan Pi coin, yeni nesil bir dijital kripto para birimidir. Dünyada en çok kullanılan platform olmayı hedefleyen Pi Coin yaratıcılarının aısl hedefi ise bir Pazar oluşturabilmek. Peki, Pİ Coin nedir? Heyecanla beklenen Pi Coin ne zaman borsaya girecek, kaç TL'den işlem görecek?