Pi Coin ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kripto piyasasına yeni girecek olan Pi coin, yeni nesil bir dijital kripto para birimidir. Dünyada en çok kullanılan platform olmayı hedefleyen Pi Coin yaratıcılarının aısl hedefi ise bir Pazar oluşturabilmek. Peki, Pİ Coin nedir? Heyecanla beklenen Pi Coin ne zaman borsaya girecek, kaç TL'den işlem görecek?
Pİ COİN NEDİR?
Son zamanlarda çeşitli platformlarda adını devamlı duyduğumuz Pi Coin, yeni nesil dijital bir kripto para birimidir. Dünyada en çok kullanılan platform olmayı hedefleyen Pi Coin yaratıcıları, diğer kripto paralar arasında dijital parayla hizmet veren bir pazar oluşturabilmeyi istiyor.
Pİ COİN NE ZAMAN ÇIKACAK?
Pi Coin ile ilgili net bir tarih yok. Ancak yakın zamanda çıkması bekleniyor.