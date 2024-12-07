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Şoke eden olay: Vücudunda unutulan makasla 7 yıl yaşadı!

Kahramanmaraş’ta 7 yıl önce özel bir hastanede yumurtalık kisti ameliyatı olan Fatma Kala, ağrı şikayeti ile gittiği hastanede çekilen filmler sonucu ameliyat bölgesinde pens (makas) unutulduğu ortaya çıktı. Eşinin bunca yıl hayatta kalmasının mucize olduğunu belirten Yaşar Kala, “Eşim çok acılar çekti. Doktorlar eşimin hayatta kalmasının mucize olduğunu daha önce bu tür vakaya rastlamadıklarını söylediler.” dedi.

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Giriş Tarihi: 07.12.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 11:06
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Şoke eden olay: Vücudunda unutulan makasla 7 yıl yaşadı!

Ameliyat sonrası iç kanama geçiren talihsiz kadın ikinci kez ameliyata alındı. Daha sonra iyileşip taburcu olan Kala, bir süre sonra hamile olduğunu öğrendi. Çocuğunda gelişim geriliği olduğu tespit edilen Kala, bu süre içerisinde birçok kez MR'a girdi.

Vücudunda ki ağrıları da bir türlü geçmeyen Fatma Kala, bunu hamilelikten kaynaklandığını düşündü. Kala, 2019 yılında kucağına aldığını bebeğini bir yıl önce kaybetti.

ŞOK GERÇEK FİLMDE ORTAYA ÇIKTI

Baş ve vücut ağrıları bir türlü geçmeyen Fatma Kala, geçtiğimiz Haziran ayında doktora başvurdu. MR'a girmeye hazırlanan Kala, görevliye apandisit yerinin sürekli ağrıdığını ve o bölgenin çekme yaptığını söyledi.

Oradaki görevli de Kala'ya ameliyat olduğu doktora gitmesi yönünde tavsiyede bulundu. Eşi Yaşar Kala, o dönemki doktorun başka bir özel hastaneye geçtiğini öğrenip, yanına gitti. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. K.Ş. önemli bir şeyinin olmadığını düşünüp, röntgen çekti.

Röntgenden sonra ise doktor, genç kadının hemen ameliyata girmesi gerektiğini aksi taktirde hayati tehlikesinin olduğunu, herhangi bir para istemediğini söyledi. Ne olduğunu anlayamayan ve durumdan şüphelenen Kala çifti oradan çıkıp bu kez Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitti.

Burada çekilen tomografi de 16 santimetre uzunluğunda bir pensin (makas) ameliyat bölgesinde unutulduğu fark edildi. Hızlı bir şekilde ameliyata alınan genç kadının vücudundaki makas 7 yıl sonra çıkartıldı.

YAŞAMASI MUCİZE

Eşinin yıllardır büyük acılar çektiğini belirten Yaşar Kala, doktor hakkında hukuki mücadele başlattı. Kala, "Doktorlar eşimin yaşamasının mucize olduğunu söyledi.

Filmi gördüklerinde hepsi çok şaşırdı. O makas 7 yıl boyunca kırılıp, çürümeye başlamış. Benim eşim 7 yıl boyunca ölüm riskiyle yaşamış. Eşimin hakkını aramak için hukuki mücadelemizi başlattık. Bunun bir cezasının olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

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