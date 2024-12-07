Şoke eden olay: Vücudunda unutulan makasla 7 yıl yaşadı!

Ameliyat sonrası iç kanama geçiren talihsiz kadın ikinci kez ameliyata alındı. Daha sonra iyileşip taburcu olan Kala, bir süre sonra hamile olduğunu öğrendi. Çocuğunda gelişim geriliği olduğu tespit edilen Kala, bu süre içerisinde birçok kez MR'a girdi.

Vücudunda ki ağrıları da bir türlü geçmeyen Fatma Kala, bunu hamilelikten kaynaklandığını düşündü. Kala, 2019 yılında kucağına aldığını bebeğini bir yıl önce kaybetti.

ŞOK GERÇEK FİLMDE ORTAYA ÇIKTI

Baş ve vücut ağrıları bir türlü geçmeyen Fatma Kala, geçtiğimiz Haziran ayında doktora başvurdu. MR'a girmeye hazırlanan Kala, görevliye apandisit yerinin sürekli ağrıdığını ve o bölgenin çekme yaptığını söyledi.