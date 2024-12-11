Suç makinesi sahte kimlik basarken yakalandı!

Aksaray’da 32 suç kaydı bulunan ve 10 ayrı suçtan aranan suç makinesi jandarmanın düzenlediği operasyonda sahte savcı kimliği başta olmak üzere sahte kimlik ve sahte belge basarken yakalandı. İşte detaylar…

İHA Giriş Tarihi: 11.12.2024 11:03 PAYLAŞ ABONE OL

Operasyon sabahın ilk saatlerinde Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri hakkında 2 adet hırsızlık, 2 adet resmi belgede sahtecilik, 3 adet dolandırıcılık, 2 adet şantaj ve 1 adet eziyet etme suçu olmak üzere toplam 10 ayrı suçtan aranan B.C.K. isimli şahsın peşine düştü.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın izini süren jandarma KOM ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin bir ikamette sahte saklandığını ve burada sahte belge basımı yaptığı bilgisine ulaştı.