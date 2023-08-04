Taksi plakası almak istemişti: Gerçeği öğrenince bankada yakalattı!

PARA SAYMA ANI KAMERADA

Kemal G., taksi plakasının kalan ücreti 100 bin Euro'yu 4 Temmuz'da ödeyeceğine dair şüphelilerle sözleşme yaptı.Taraflar bu kez bankada buluştu. Bankaya 4 şüpheliden Mustafa Ç. ile kendini Oğuzhan B. adıyla tanıtan Kaan K. geldi. Kemal G., 100 bin Euro'yu bankaya gelen 2 şüpheliden biri olan Mustafa Ç.'ye teslim etti. Mustafa Ç, paraları saydığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şüpheliler Mustafa Ç. ve Kaan K. banka şubesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Diğer 2 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.