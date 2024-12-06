YALI ÇAPKINI 86. BÖLÜM İZLE: Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD, tamamı

Yalı Çapkını 86. bölüm izle Star TV ekranı gündemde.Ferit'le Seyran aşkında yeni başlangıç yapılırken yaşanacak olaylar için izleyiciler ekran başında yerini aldı. Bu bölümde SeyFer arasında yaşanacaklar merakla bekleniyor. İşte Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle,tek parça, full HD, kesintisiz

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını 86. bölümü ile ekrana geliyor.

6 Aralık 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferit ve Seyran ilişkilerinde temiz bir sayfa açmaya çalışır. Ancak tüm yaşananlardan sonra normal bir ilişkinin ikisi için de kolay olmayacağını anlarlar. Suna ve Abidin'den gelen büyük bir haber, herkesi sevince boğarken, çiftin geleceklerine dair olan umutları güçlenir.

Kendisi için cesurca bir adım atan Esme, yeni açacağı restoranın heyecanındayken, bu sürpriz haber bazılarının planlarını değiştirir. Yaşadığı şok ve korku ile mücadele etmeye çalışan Gülgün, Orhan'dan destek bulurken, Orhan ise Betül'e dair şüphelerini göz ardı edememeye başlar.

Korhanlar yeni projelerindeki başarıyı kutlarken geçmişten gelen beklenmedik bir düşman bu mutluluğa gölge düşürmek için çoktan harekete geçmiştir. Korhanlar bir kez daha tehlike karşısında birlik olmak zorundadır.