Zonguldak’ta tutulan palamuttaki gizem! Rakamları gördü şaşkına döndü: İçinde çip olabilir yemeyeceğim!

Zonguldak'ın Ilıksu mevkiinde avlanan 25 yıllık deneyimli balıkçı Kemal Kırdar, oltasına takılan palamutla hayatının en sıra dışı günlerinden birini yaşadı. Denizden çıkardığı balığı inceleyen Kırdar, palamutun üzerinde belirgin şekilde duran esrarengiz rakamları görünce gözlerine inanamadı.

"Elle Kazıdım, Boya Değil"

Palamutun üzerindeki sayıları ilk gördüğünde ne olduğunu anlayamadığını belirten usta balıkçı, dışarıdan yapılmış bir müdahale olup olmadığını kontrol ettiğini söyledi. Rakamların elle kazındığında dahi çıkmadığını vurgulayan Kırdar, "Dış etkenlerle sonradan sürülmüş bir boya olmadığını fark ettim. Şaşkınlık içindeyim" ifadelerini kullandı.

"İçinde Çip Olabilir, Yemeyeceğim"

Gördüğü manzara karşısında balığı kesinlikle yemeyeceğini belirten Kemal Kırdar, olayın ilahi bir işaret olabileceğini düşündüğünü dile getirdi. Balığın gövdesinde bir takip çipi veya farklı bir mekanizma olabileceği ihtimali üzerinde de duran Kırdar, konuyu detaylıca araştırmak için internet üzerinden incelemelerde bulunacağını ve uzman görüşlerine başvuracağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Halkınsesi