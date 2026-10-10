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Zonguldak’ta tutulan palamuttaki gizem! Rakamları gördü şaşkına döndü: İçinde çip olabilir yemeyeceğim!

Zonguldak'ta 25 yıllık balıkçı Kemal Kırdar'ın Ilıksu mevkiinde tuttuğu palamut görenleri hayrete düşürdü. Balığın üzerindeki esrarengiz rakamları fark eden Kırdar, "Kazıdım ama çıkmadı, kesinlikle yemeyeceğim" diyerek durumu internetten araştırmaya başladı.

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ZONGULDAK’TA TUTULAN PALAMUTTAKİ GİZEM! RAKAMLARI GÖRDÜ ŞAŞKINA DÖNDÜ: İÇİNDE ÇİP OLABİLİR YEMEYECEĞİM!

Zonguldak'ın Ilıksu mevkiinde avlanan 25 yıllık deneyimli balıkçı Kemal Kırdar, oltasına takılan palamutla hayatının en sıra dışı günlerinden birini yaşadı. Denizden çıkardığı balığı inceleyen Kırdar, palamutun üzerinde belirgin şekilde duran esrarengiz rakamları görünce gözlerine inanamadı.

"Elle Kazıdım, Boya Değil"

Palamutun üzerindeki sayıları ilk gördüğünde ne olduğunu anlayamadığını belirten usta balıkçı, dışarıdan yapılmış bir müdahale olup olmadığını kontrol ettiğini söyledi. Rakamların elle kazındığında dahi çıkmadığını vurgulayan Kırdar, "Dış etkenlerle sonradan sürülmüş bir boya olmadığını fark ettim. Şaşkınlık içindeyim" ifadelerini kullandı.

"İçinde Çip Olabilir, Yemeyeceğim"

Gördüğü manzara karşısında balığı kesinlikle yemeyeceğini belirten Kemal Kırdar, olayın ilahi bir işaret olabileceğini düşündüğünü dile getirdi. Balığın gövdesinde bir takip çipi veya farklı bir mekanizma olabileceği ihtimali üzerinde de duran Kırdar, konuyu detaylıca araştırmak için internet üzerinden incelemelerde bulunacağını ve uzman görüşlerine başvuracağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Halkınsesi

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Haber Girişi Hüseyin Özdemir - Editör
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