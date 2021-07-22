Video Dünya Hacılar, veda tavafı yaptı | Video

Hacılar, veda tavafı yaptı | Video

Hacılar, veda tavafı yaptı | Video
22.07.2021 | 16:13

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Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan hacılar, şeytan taşlamanın ardından Kabe'de veda tavafı yaptı.

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Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan hacılar, haccın farzlarını yerine getirdi. Mina'daki Cemarat bölgesinde şeytan taşlamasını tamamlayan hacılar, Kabe'de veda tavafı yaptı. Hacılar, Covid-19'a karşı sıkı önlemler altında tavaflarını gerçekleştirdi.

Öte yandan, Covid-19 nedeniyle hac ibadeti için bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul edilmezken, Suudi Arabistan'da yaşayan 60 bin kişiye hac izni verilmişti.

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