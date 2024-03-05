Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rusya’nın devriye gemisi batırıldı | Video 05.03.2024 | 13:44 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Karadeniz Filosu’nda görev yapan Sergei Kotov adlı devriye gemisinin batırıldığını duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonun Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü tarafından düzenlendiği ifade edildi. Açıklamada, "Bir Rus gemisi daha denizaltıya dönüştürüldü. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü'nün özel birimi 'Grup 13' Rus Karadeniz Filosu'nun 65 milyon dolar değerindeki 'Sergei Kotov' adlı devriye gemisine saldırdı. Magura V5 insansız deniz araçlarının saldırısı sonucunda 22160 proje numaralı Rus gemisi 'Sergei Kotov'un arka, sağ ve sol yanlarında hasar meydana geldi. Güne güzel bir başlangıç" denildi.