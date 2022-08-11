Yemen'de sel felaketi: 14 ölü | Video

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Yemen'in başkenti Sana ve Rime kentlerinde meydana gelen selde 14 kişi hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz haftalarda da sel felaketinin yaşandığı ülkede 9 kişi hayatını kaybetmiş, hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk olduğu bildirilmişti.
Yemen'in başkenti Sana'nın Eski Şehir bölgesindeki tarihi evler 1986'da UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmişti.