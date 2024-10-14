"Bebeklerin rahatlaması, eğlenmesi ve sağlığını desteklemek için yapıyoruz bu işi"
Baby Swim Spa Kurucusu Büşra Kökçe SABAH TV'ye açıklamalarda bulundu. Büşra Kökçe "Hem bebeklerin rahatlaması, eğlenmesi hem de onların sağlığını desteklemek için yapıyoruz bu işi" dedi.
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