Video Ekonomi "Bebeklerin rahatlaması, eğlenmesi ve sağlığını desteklemek için yapıyoruz bu işi"

"Bebeklerin rahatlaması, eğlenmesi ve sağlığını desteklemek için yapıyoruz bu işi"

14.10.2024 | 13:57

Baby Swim Spa Kurucusu Büşra Kökçe SABAH TV'ye açıklamalarda bulundu. Büşra Kökçe "Hem bebeklerin rahatlaması, eğlenmesi hem de onların sağlığını desteklemek için yapıyoruz bu işi" dedi.

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