TCMB Başkanı Kavcıoğlu açıkladı "Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 42,8" | Video

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-II Bilgilendirme Toplantısı`nda önemli açıklamalarda bulundu. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Ekonomimizin istihdam oluşturma kapasitesinin sürekli arttığını gözlemliyoruz. Salgın sonrası istihdam artışlarına sanayi sektörü güçlü katkı veriyor. Türkiye salgın sonrasında OECD`de istihdamını en çok artıran ülke oldu" dedi. Enflasyonla mücadele konusunda kararlılık vurgusu yapan Kavcıoğlu, "Enflasyon konusunda kararlılığımız güçlü bir şekilde devam ediyor. Bizim öngördüğümüz patika içinde Mayıs ayından sonra enflasyonun aşağı inmeye başlayacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.