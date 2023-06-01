Azerbaycan, Ermenistan, Fransa, Almanya ve AB arasındaki görüşme Kişinev'de başladı | Video
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un katılımıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki görüşme Moldova'nın başkenti Kişinev'de başladı.
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