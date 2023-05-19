Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Sinan Oğan'ı kabul etti | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile bir araya geldi.