Video Haber Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Sinan Oğan'ı kabul etti | Video
Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Sinan Oğan'ı kabul etti | Video

Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Sinan Oğan'ı kabul etti | Video

19.05.2023 | 18:22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile bir araya geldi.

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