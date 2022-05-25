Video Haber Başkan Erdoğan ile Larkin arasında gülümseten diyolog: "Gidersen ayıp edersin" | Video
Başkan Erdoğan ile Larkin arasında gülümseten diyolog:

Başkan Erdoğan ile Larkin arasında gülümseten diyolog: "Gidersen ayıp edersin" | Video

25.05.2022 | 23:23

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı üst üste ikinci kez şampiyon olması dolayısıyla tebrik eden Başkan Erdoğan Türkiye'ye yaşattıkları gurur dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Öte yandan Başkan Erdoğan ile oyuncu Shane Larkin arasında gülümseten bir diyolog yaşandı. Başkan Erdoğan Larkin'in yaşını sorması üzerine Ergin Ataman'dan, "29 yaşında, onu bir 4-5 sene daha burada ağırlayacağız. Gitmez zaten o Türkiye'yi çok seviyor Larkin." karşılığını alan Erdoğan, "İmzanı ben attım, yani gidersen ayıp edersin." dedi.

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