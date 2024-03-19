Başkan Erdoğan'dan muhalefete: "6'lı masadan kim kaldı?" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mamak Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 14-28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan genel seçimlerde işbirliği yapan 6'lı masanın hezimete uğradıktan sonra dağıldığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Siyaset geleneğimizde muhalefetin yaptığı gibi suçu millete atmak yoktur. Muhalefet cenahı yenildikleri seçim sonrasında bile kendilerini sorgulamaz ve hesaba çekmezler. Muhalefet her zaman bir günah keçisi bulur. 6'lı masadan kimse kaldı mı? Hani liderler, Meclis'e girebildiler mi?" ifadelerini kullandı.