ÇEVKO Vakfı’ndan Sabah.com.tr’ye ödül! | Video

Bu yıl 11. kez düzenlenen ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Sanayi ve Yeşil Nokta Basın Ödülleri kapsamında, internet sitesi dalındaki ödül sabah.com.tr’ye verildi. Düzenlenen törende sanayi ve basın ödülleri takdim edilirken, sürdürülebilirlik vizyonu ile ilgili proje sunumları yapıldı. Yeşil Nokta Basın Ödülleri’nde Sabah Gazetesi dijital platformu sabah.com.tr’ye verilen ödülü, tüm ekip adına İçerik Müdürü Gökçen Kökden aldı.