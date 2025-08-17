Video Haber Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın böyle görüntülendi
17.08.2025 | 19:03

Yangın, Gaziantep'in Organize Sanayi 2. Bölgedeki geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, yoğun duman nedeniyle kentin birçok noktasından görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

