HÜDA PAR saldırısıyla ilgili paylaşım yapan 1 kişi gözaltında | Video 23.07.2023 | 14:56 İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına yapılan bıçaklı saldırı ile alakalı sosyal medyadan paylaşım yapanlara yönelik inceleme başlattı. Sosyal medya hesabından olayla ilgili paylaşım yapan bir kişi “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan gözaltına aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na dün yapılan bıçaklı saldırıyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan kişilere yönelik inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde ekipler, sosyal medyada olayla ilgili paylaşım yapan Ç.G.'yi gözaltına aldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ç.G.'nin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.