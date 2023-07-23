HÜDA PAR saldırısıyla ilgili paylaşım yapan 1 kişi gözaltında | Video
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına yapılan bıçaklı saldırı ile alakalı sosyal medyadan paylaşım yapanlara yönelik inceleme başlattı. Sosyal medya hesabından olayla ilgili paylaşım yapan bir kişi “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan gözaltına aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:13
HÜDA PAR saldırısıyla ilgili paylaşım yapan 1 kişi gözaltında | Video 23.07.2023 | 14:56
02:30
00:53
Bakan Yerlikaya açıkladı, o teröristler etkisiz hale getirildi | Video 23.07.2023 | 12:35
02:31
00:38
00:27
01:31
Meksika’da akaryakıt kamyonu patladı: 1 ölü | Video 23.07.2023 | 00:00
00:23
01:59
Kurtköy'de tartışan çift oturdukları evi yaktılar | Video 22.07.2023 | 21:32
02:13
İhanet sonrası ilk yüzleşme! Toplantıda neler konuşuldu? | Video 22.07.2023 | 18:08
00:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile heyetler arası görüşme sona erdi | Video 22.07.2023 | 17:59
04:25
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu HDP'yle de pazarlık yaptı mı? 22.07.2023 | 16:48
03:41
Melih Altınok | Muhalif seçmenin son hâli 22.07.2023 | 16:45
03:29
Salih Tuna | Madem öyle ablanızın suçu neydi? 22.07.2023 | 16:38
01:25
02:11
00:48
SON DAKİKA: MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz | Video 22.07.2023 | 10:04
05:04
Doğubayazıt’ta sel: Yollar göle döndü, evleri su bastı | Video 21.07.2023 | 22:40
21:38
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'a ihanet: 50 günde 200 toplantı... | Video 21.07.2023 | 21:48