Kurban kesimi tebliği yayımlandı | Video

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kurbanlar, park, cadde, meydan gibi yerlerde kesilemeyecek. Kesim yerleri resmi görevliler tarafından denetlenecek.