Video Haber Özlem Doğaner Avrupa'daki enerji krizini ve enflasyonun perde arkasını tek tek anlattı | Video
Özlem Doğaner Avrupa'daki enerji krizini ve enflasyonun perde arkasını tek tek anlattı | Video

Özlem Doğaner Avrupa'daki enerji krizini ve enflasyonun perde arkasını tek tek anlattı | Video

21.10.2021 | 19:12

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A Haber'de Akşam Ajansı'na katılan A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, Avrupa'daki enerji krizini ve enflasyon hesaplamasının perde arkasını tek tek anlattı. Avrupa ülkelerinde, elektrik, gıda ve konutta yaşanan artışları kalem kalem ortaya koyan Doğaner, bu artışlara rağmen enflasyonun düşük olduğuna dikkat çekti. Bunun nedenlerini incelediklerini aktaran Doğaner, bu ülkelerin enflasyon sepetini düşük tuttuğu ve bu nedenle enflasyon oranının da Türkiye'ye göre çok daha düşük göründüğünü vurguladı. ABD örneğini veren Doğaner, ABD'nin enflasyon sepetinin yüzde 7,2 olduğunu aktarırken, Türkiye'nin ise yüzde 25,94 olduğunu belirtti ve bu nedenle Türkiye'nin enflasyon oranının ABD'den daha yüksek olduğunu ifade etti. Enflasyon artışında son yılların rekorunu kıran Avrupa'da artışın daha süreceğini aktaran Doğaner, dolardaki duruma da değindi. İşte tüm detaylarıyla Avrupa'daki enerji krizi ve enflasyon hesaplamaları...

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