Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir, Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi | Video

Fenerbahçe zorlu virajı da üç puanla geçti. Sarı lacivertliler evinde ağırladığı Aytemiz Alanyaspor’u Sinan Gümüş ve Pelkas’ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir, mücadeleyi sabah.com.tr’ye değerlendirdi.