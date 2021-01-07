Video Haber Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir, Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi | Video

Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir, Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi | Video

Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir, Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi | Video
07.01.2021 | 21:15

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Fenerbahçe zorlu virajı da üç puanla geçti. Sarı lacivertliler evinde ağırladığı Aytemiz Alanyaspor’u Sinan Gümüş ve Pelkas’ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir, mücadeleyi sabah.com.tr’ye değerlendirdi.

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