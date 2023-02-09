Video Haber Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Aksungur İHA, bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor" | Video
Savunma Sanayi Başkanı Demir:

Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Aksungur İHA, bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor" | Video

09.02.2023 | 10:17

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “Aksungur İnsansız Hava Aracı (İHA), bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Operasyon bölgelerinde kesintisiz iletişim için geliştirmekte olduğumuz teknoloji, ilk kez uygulamayı afet bölgesinde gerçekleştirdi. Aksungur İHA, hem anlık görüntü aktarıyor hem de üzerindeki baz istasyonuyla bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor" ifadelerini kullandı.

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