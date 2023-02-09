Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Aksungur İHA, bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor" | Video
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “Aksungur İnsansız Hava Aracı (İHA), bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor” dedi.
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