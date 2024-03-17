SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kadim Dostlar İftarı" programında açıklamalarda bulundu. CHP'li belediyelerin şehirleri fetret devrine soktuğunu söyleyen Başkan Erdoğan, 31 Mart'ı bu neden bir fırsat penceresi olarak gördüğünü ifade etti. 31 Mart'ın kritik bir seçim olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Kaldığımız yerden 'yeniden İstanbul' diyerek yola devam edeceğiz." şeklinde konuştu.