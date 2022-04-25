Video Haber SON DAKİKA: CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma | Video
SON DAKİKA: CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma | Video

SON DAKİKA: CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma | Video

25.04.2022 | 12:13

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SON DAKİKA: CHP’li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma | Video 01:23
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Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Twitter'daki sözde Ermeni soykırımıyla ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

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