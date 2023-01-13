Son dakika | Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Turkuvaz Medya'da düzenlenen 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Sıfır atık projesini tüm insanlığa sunuyoruz. Geri dönüşüm oranımızı yüzde 27'e yükselttik." ifadelerini kullandı. Kurum, "Türkiye Yüzyılı'nda sürdürülebilirlik kesintisiz kılınacak" dedi. Emine Erdoğan da zirvede açıklamalarda bulunuyor...