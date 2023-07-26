Son Dakika: Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi! | Video
Son dakika haberi: 14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ağır bir yenilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Bolu'dan Ankara'ya "değişim ve adalet" yürüyüşünü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildi.
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