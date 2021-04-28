Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 56. Yeni Bölüm (28 Nisan 2021 Çarşamba) Son Fragmanı yayınlandı izle! Ölüm kalım savaşında kahpe hamle

Kuruluş Osman 56. Yeni Bölüm (28 Nisan 2021 Çarşamba) Son Fragmanı yayınlandı izle! Ölüm kalım savaşında kahpe hamle

Kuruluş Osman 56. Yeni Bölüm (28 Nisan 2021 Çarşamba) Son Fragmanı yayınlandı izle! Ölüm kalım savaşında kahpe hamle
28.04.2021 | 16:26

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Kuruluş Osman 56. Yeni Bölüm 28 Nisan 2021 Çarşamba Son Fragmanı yayınlandı izle! Ölüm kalım savaşında kahpe hamle 00:28
Kuruluş Osman 56. Yeni Bölüm (28 Nisan 2021 Çarşamba) Son Fragmanı yayınlandı izle! Ölüm kalım savaşında kahpe hamle 28.04.2021 | 16:26
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atv Kuruluş Osman 56. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı! Sırtından kalleşçe hançerlenen Savcı Bey öldü mü? Bizans - Moğol ittifakına darbe... İşte Kuruluş Osman 56. Son Bölüm Son Fragmanı...

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HAİNCE SIRTINDAN HANÇERLENDİ!

'KURULUŞ OSMAN'IN YENİ BÖLÜMÜ NEFES KESECEK: SAVCI BEY ÖLÜYOR MU?

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman'ın 28 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümü büyük sürprizlere sahne olacak. Dizinin 56'ncı bölümünden yayınlanan ikinci tanıtımı büyük ses getirirken kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Yeni bölümden yayınlanan ikinci tanıtımda, Osman Bey ve Alplerinin, Bizans-Moğol ittifakına karşı giriştiği ölüm kalım savaşına yer verildi. Fragmanda Osman Bey'in ağabeyi Savcı Bey, Bizans komutanı Kalonoz tarafından sırtından hançerlendi.

Savcı Bey'in "Gece bir düş gördüm. Babam Söğüt'e geldiği vakit diktiği çınarın altında beni beklerdi" sözleri, Savcı Bey öldü mü sorusunu akıllara getirdi. Fragmanda yer alan Savcı Bey'in eşi Lena Hatun'un feryadının yer aldığı sahne de yürekleri dağladı.

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