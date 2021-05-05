Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 57. Yeni Bölüm (5 Mayıs 2021 Çarşamba) Son Fragmanı yayınlandı izle!

Kuruluş Osman 57. Yeni Bölüm (5 Mayıs 2021 Çarşamba) Son Fragmanı yayınlandı izle!

Kuruluş Osman 57. Yeni Bölüm (5 Mayıs 2021 Çarşamba) Son Fragmanı yayınlandı izle!
05.05.2021 | 16:06

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atv Kuruluş Osman 57. Son Bölüm Yeni Fragmanı yayınlandı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kuruluş Osman57. Bölüm fragmanı

"Pusatımın kınından çıkması benim isteğimle olmayacaktır!"

OSMAN BEY SELÇUKLU BAŞKENTİNDE

Osman Bey'in Moğollara ödenecek vergiyi almak üzere obaya gelen elçiyi kapı dışarı etmesi Togay'ın aradığı kozu eline geçirmesine neden olur. Dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkında olan Osman Bey'in bu hamlesi, Selçuklu başkentinde dahi yankılanır. Selçuklu sultanı, Moğolların gazabından kurtulabilmek için Osman Bey'i cezalandırmak üzere başkente çağırır.

NİKOLA FIRSATTAN YARARLANMAK İSTİYOR

Obadaki casusu sayesinde Osman Bey'in Moğollara vergi ödemeyi reddettiğini öğrenen Nikola, Moğol-Türk savaşından faydalanarak uç bölgesindeki nüfuzunu artırmak için harekete geçer. Cerkutay ise bir süredir içinde büyüttüğü hayali gerçekleştirir ve Şeyh Edebalı'nın şahitliğinde Müslüman olur.

ŞEYH EDEBALI'NIN TAVSİYESİ OSMAN BEY'İ ŞAŞIRTIYOR

Umur Bey'in Togay'la savaş kararı alması üzerine kurduğu planın bozulmasından endişe eden Osman Bey, bu karara şiddetle karşı çıkar. Şeyh Edebalı ise Umur Bey'in desteğini kazanması ve Türk obalarını birleştirme hedefine ulaşması için Osman Bey'e Malhun Hatun'la evlenmesi gerektiğini söyler.

OSMAN BEY'İ BAŞKENTTE NELER BEKLİYOR?

Osman Bey'in Moğollara meydan okuması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Selçuklu başketinde neyle karşılaşacak? Togay, Osman Bey'in vergi ödememe kararına nasıl karşılık verecek? Nikola, Türk-Moğol mücadelesinin yarattığı boşluğu nasıl değerlendirecek? Osman Bey, Umur Bey'i Togay'a saldırma kararından vazgeçirebilecek mi? Şeyh Edebalı'nın Malhun Hatun'la evlenmesi tavsiyesine Osman Bey nasıl yanıt verecek? Bala Hatun, babasının önerisine nasıl tepki verecek?

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