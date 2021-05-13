Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 58. Son Bölüm Tamamı (12 Mayıs 2021 Çarşamba) Full izle! Şok ihanet

Kuruluş Osman 58. Son Bölüm Tamamı (12 Mayıs 2021 Çarşamba) Full izle! Şok ihanet

Kuruluş Osman 58. Son Bölüm Tamamı (12 Mayıs 2021 Çarşamba) Full izle! Şok ihanet
13.05.2021 | 07:21

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atv Kuruluş Osman 58. Yeni Son Bölümü Tamamı yayınlandı! Umur Bey kaybetti... Kuruluş Osman 58. Son Bölüm tamamı tek parça izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız...

VİDEO DEVAM EDİYOR

KURULUŞ OSMAN 58. SON BÖLÜM TAMAMI (12 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA) İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kuruluş Osman 58. Bölüm'de neler oldu?

Osman Bey'in zor kararı!

NİKOLA'NIN PLANI BOZULUOR

Şeyh Edebalı'nın araya girerek Osman Bey ve Umur Bey arasındaki olası çatışmayı önlemesinin ardından; Umur Bey, Togay'a saldırmaktan vazgeçer. Umur Bey'in gelmemesi üzerine Togay'ı tuzağa düşürme planı bozulan Nikola, Osman Bey ve Togay arasındaki barışı bozmak için harekete geçer.

OSMAN BEY KARARINI BALA HATUN'A AÇIKLIYOR

Osman Bey, Göktuğ ve Alpleri elçi göndererek Togay'a anlaşmaya sadık kalacağını bildirirken; Şeyh Edebalı, evlilik konusunda Umur Bey'i ikna etme görevini üzerine alır. Osman Bey ise Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini beylerle istişare ettikten sonra Malhun Hatun'la evlenmeye karar verdiğini Bala Hatun'a açıklar.

MALHUN HATUN NE TEPKİ VERECEK?

Malhun Hatun, Osman Bey'in kendisi ile evlenmek istemesine ne tepki verecek? Umur Bey, Osman Bey'in kızıyla evlenmesine razı olacak mı? Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacak? Nikola, Togay'ı kışkırtmak için nasıl bir oyun kuracak? Togay, Osman Bey'den intikam almak için beklediği fırsatı ele geçirebilecek mi? Şeyh Edebalı, Umur Bey'i Osman Bey-Malhun Hatun evliliğine ikna edebilecek mi?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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