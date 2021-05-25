Kuruluş Osman 60. Yeni Bölüm 3. Son Fragmanı yayınlandı izle! Gözyaşlarına boğan sahne yürekleri yaktı...
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Kuruluş Osman 58. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 12.05.2021 | 11:14
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Kuruluş Osman 57. Yeni Son Bölüm Tamamı (5 Mayıs 2021 Çarşamba) Full izle! 05.05.2021 | 16:06
atv Kuruluş Osman 60. Yeni Bölüm 3. Son Fragmanı yayınlandı... Kuruluş Osman 60. Son Bölüm'de Osman Bey'in o kararı böyle gözyaşalrına boğdu... "Bu kararı ancak Boyunun selametini düşünen bir bey alabilirdi..."