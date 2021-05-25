Kuruluş Osman 60. Yeni Bölüm 3. Son Fragmanı yayınlandı izle! Gözyaşlarına boğan sahne yürekleri yaktı...

atv Kuruluş Osman 60. Yeni Bölüm 3. Son Fragmanı yayınlandı... Kuruluş Osman 60. Son Bölüm'de Osman Bey'in o kararı böyle gözyaşalrına boğdu... "Bu kararı ancak Boyunun selametini düşünen bir bey alabilirdi..."