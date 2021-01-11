Video Sağlık Covid-19 aşılarını bu araçlar taşıyacak | Video

Covid-19 aşılarını bu araçlar taşıyacak | Video

Covid-19 aşılarını bu araçlar taşıyacak | Video
11.01.2021 | 12:48

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Covid-19 aşılarını bu araçlar taşıyacak | Video 02:11
Covid-19 aşılarını bu araçlar taşıyacak | Video 11.01.2021 | 12:48
Son Dakika Haber: Mutasyona uğrayan koronavirüs varyantı daha mı öldürücü? | Video 01:23
Son Dakika Haber: Mutasyona uğrayan koronavirüs varyantı daha mı öldürücü? | Video 09.01.2021 | 09:41
Çin aşısı ile ilgili son dakika haberi: Koronavirüs aşısı için yapılan çalışmada... | Video 01:46
Çin aşısı ile ilgili son dakika haberi: Koronavirüs aşısı için yapılan çalışmada... | Video 08.01.2021 | 10:07
Kardiyoloji uzmanı uyardı, kalp ve kronik hastalığı olanlar dikkat! | Video 04:08
Kardiyoloji uzmanı uyardı, kalp ve kronik hastalığı olanlar dikkat! | Video 08.01.2021 | 10:49
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: 50 milyon doz daha... | Video 01:59
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: 50 milyon doz daha... | Video 08.01.2021 | 09:02
Son Dakika Haberi: KOVİD-19 hakkında flaş açıklama! Mutasyona uğrayan koronavirüs varyantı daha mı öldürücü? | Video 01:23
Son Dakika Haberi: KOVİD-19 hakkında flaş açıklama! Mutasyona uğrayan koronavirüs varyantı daha mı öldürücü? | Video 07.01.2021 | 09:26
Son Dakika: Mutasyona uğrayan koronavirüs varyantı daha mı öldürücü? | Video 01:23
Son Dakika: Mutasyona uğrayan koronavirüs varyantı daha mı öldürücü? | Video 06.01.2021 | 15:11
Son Dakika: Corona virüs aşısı ne zaman vurulmaya başlanacak? Kovid-19 aşısı Türkiye'de son aşamada! | Video 02:13
Son Dakika: Corona virüs aşısı ne zaman vurulmaya başlanacak? Kovid-19 aşısı Türkiye'de son aşamada! | Video 05.01.2021 | 16:26
SMA nedir? SMA Hastalığından korunmak için ne yapmak gerekir, tedavisi var mı? | Video 02:17
SMA nedir? SMA Hastalığından korunmak için ne yapmak gerekir, tedavisi var mı? | Video 05.01.2021 | 12:28
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz’dan aşı açıklaması | Video 03:33
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz’dan aşı açıklaması | Video 03.01.2021 | 11:36
Son dakika haberi: Türkiye'de koronavirüs vaka ve hasta sayısı açıklandı! İşte Fahrettin Koca'nın açıklaması | Video 01:14
Son dakika haberi: Türkiye'de koronavirüs vaka ve hasta sayısı açıklandı! İşte Fahrettin Koca'nın açıklaması | Video 03.01.2021 | 09:31
Çin'den gelen koronavirüs aşılarında dikkat çeken detay! Kovid aşısı ilk kimlere vurulacak? | Video 01:55
Çin'den gelen koronavirüs aşılarında dikkat çeken detay! Kovid aşısı ilk kimlere vurulacak? | Video 30.12.2020 | 10:25
Son Dakika Haberleri | Koronavirüs aşısı ne zaman vurulmaya başlanacak? Kovid-19 aşıları Türkiye'ye geldi! | Video 04:22
Son Dakika Haberleri | Koronavirüs aşısı ne zaman vurulmaya başlanacak? Kovid-19 aşıları Türkiye'ye geldi! | Video 30.12.2020 | 09:26
Son Dakika: Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Bakan Koca aşıların görüntülerini paylaştı | Video 01:13
Son Dakika: Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Bakan Koca aşıların görüntülerini paylaştı | Video 28.12.2020 | 09:19
Çin aşısı gönüllüsü profesör, A Haber'de konuştu: Ya aşı olacağız ya korona | Video 06:22
Çin aşısı gönüllüsü profesör, A Haber'de konuştu: "Ya aşı olacağız ya korona" | Video 27.12.2020 | 16:33
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Koronavirüs aşısında ara sonuçlar son derece yüz güldürücü | Video 06:33
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: "Koronavirüs aşısında ara sonuçlar son derece yüz güldürücü" | Video 27.12.2020 | 15:11
Çin aşısı ne zaman Türkiye'de olacak? Aşılama süreci nasıl olacak? İşte, aşılama hakkında tüm bilgiler! | Video 03:44
Çin aşısı ne zaman Türkiye'de olacak? Aşılama süreci nasıl olacak? İşte, aşılama hakkında tüm bilgiler! | Video 26.12.2020 | 10:57
Aşı ile ilgili son dakika: Bu tarihte Türkiye'de olacak! | Video 01:03
Aşı ile ilgili son dakika: Bu tarihte Türkiye'de olacak! | Video 25.12.2020 | 14:49
Son Dakika: İllere göre vaka sayısı düşüş oranı açıklandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısında konuştu | Video 01:14
Son Dakika: İllere göre vaka sayısı düşüş oranı açıklandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısında konuştu | Video 25.12.2020 | 09:22
İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark | Video 03:54
İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark | Video 24.12.2020 | 10:55

Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den sipariş ettiği, Sinocav firmasına ait Coronavac isimli inaktif Covid-19 aşılarının, 3 milyon dozluk ilk partisinin 81 ile dağıtımını gerçekleştirecek araçlar tanıtıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Merkez Depolarında, 10'dan fazla iklimlendirmeli ve artı 20 derece ile eksi 20 derece arasında ayarlanabilir sıcaklıkta, aşı ve ilaç taşımaya uygun 60-90 metreküp hacminde iklimlendirme özelliğine sahip araç bulunuyor. Araçların tasarımı ve tedariki yine Sağlık Bakanlığı tarafından sağlandı. Son kullanıma sunulan araçlar kamuda ve muhtemelen Türkiye de ilk ATP-FRC belgesine sahip, çevre dostu soğutucu gaz kullanan ve düşük ses emisyonuna sahip iklimlendirme özelliğine sahip araçlar olarak biliniyor. İllerde ise taşıma kapasitesi bölge ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmış; 1, 5, 8 ve 13 metreküp hacimlerinde olan iklimlendirme ve soğutma özelliğine sahip araçlar bulunuyor. Bu kapsamda, 2009 yılında illerde bulunan bu özellikteki araç sayısı 32 iken, bugün itibari ile bu sayı 81 ilde 223 'e ulaşmış durumda.

"SICAKLIK HEM UZAKTAN HEM DE KAYITLI ŞEKİLDE SÜREKLİ İZLENEBİLİYOR"
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığından Dr. Tarkan Mustafa Yamanoğlu, aşıların güvenli bir şekilde taşınması ve dağıtımı konusunda yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:
"Araçlarımızın sıcaklığı, eksi 20 ile artı 20 derece arasında ayarlanabilir. Sıcaklık hem uzaktan hem de kayıtlı şekilde sürekli izlenebiliyor. Araçlar, aşıların dağıtımını yaparken tek bir ile gitmiyor. Güzergah ve rota planlaması yapılıyor. Bu durum, aşının hacmine ve gidilecek yere göre değişmekle birlikte genelde rotalarımız var. Bu rotalarla Ankara'dan çıkan araç Türkiye'nin en ücra köşesindeki ile kadar ulaşıyor. Çok düşük sıcaklıklarda taşınma sırasında esasen aracın soğutmasından ziyade ambalaj yapısı önemli. Genelde eksi 20'nin altında taşımalarda kuru buz kullanılıyor. Kuru buz paketlerin içine konur ve dışarıdan sıcaklık takibi yapılarak taşıma gerçekleştiriliyor. Zaten bu, şu an birçok malzeme için yapılıyor."

"BU KONUDA TECRÜBEMİZ OLDUKÇA FAZLA"
Aşı taşınırken oluşabilecek her türlü aksilik konusunda planların olduğunu belirten Dr. Yamanoğlu, "Bu konuda tecrübemiz oldukça fazla. Araç arızası olduğunda yapacaklarımız, klima arızası olduğundaki yönetim sürecimiz bellidir. Hatta personelin hasta olması ve yola devam edememesi gibi durumları da düşünerek, farklı senaryolar için hazırlığımız halihazırda bulunuyor. İllerde zaten yeterince aracımız var. Yedek araçlarımız da var. Büyük araç gerekiyorsa en yakın noktadan onu çıkarabiliriz veya illerdeki küçük araçları 2 saat gibi kısa sürede araca ulaştırıp, aşılar bozulmadan aktarımı yapabiliriz" ifadelerini kulandı.

"BU DURUM COVİD-19'A ÖZGÜ BİR ŞEY DEĞİL"
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Merkez Aşı ve İlaç Depo Sorumlusu Mustafa Topcu ise, "Bakanlığımızın illere tahsisi yapıldıktan sonra, tahsis bizim depomuza gelir. Tahsiste illere verilen rakamlara göre 10'un üzerindeki iklimlendirmeli araçlarla tüm Türkiye'ye aynı anda sevkiyat yapılıp, en kısa sürede 81 ilin deposuna teslim edilecek. Tırlarımız iklimlendirme özelliğine sahip. Artı 20 derece ve eksi 20 dereceye kadar aralıkta çalışabilen 10'un üzerinde araç, soğutma sistemine sahip, güvenli ve ısı takibi yapabilen araçlardır. Bizim normalde sadece Covid-19 aşıları için değil, diğer tüm aşılarımız için, yurtdışından ülkemize kadar gelip son kullanıcıya kadar olan ve takiben; stok, ısı konusunda aracın takibi sürekli yapılmakta zaten. Bu durum Covid-19'a özgü bir şey değil" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA