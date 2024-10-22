Sosyal medyayı karıştıran yeni sabah kahvesi! Yok artık dedirten tarif | Video
Yüzyıllardır insanlar sadece su ihtiyacını karşılamak için değil, aynı zamanda hayatta kalmak için de suya güvendiler. Ancak artık Z kuşağı geldi ve birçoğu, normal suyun artık yeterli olmadığını iddia ediyor. Bakın “yeni sabah kahvesi” diyerek ne içiyorlar.
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