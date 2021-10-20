Beşiktaş taraftarı tepki göstermişti! N'Sakala'nın sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı
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Beşiktaş'ın sol beki N'Sakala'nın kontratında 25 maçta ilk 11 oynarsa sözleşmesi bir sene daha uzar maddesi var. Ben bu opsiyonun devreye girmeyeceğini düşünmüyorum. Umut Meraş ve Rıdvan'ın daha fazla sürece alacağı istihbaratı var. (Sercan Dikme)