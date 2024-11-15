Dünya bu karşılaşmayı konuşuyor! Mike Tyson Jake Paul karşı karşıya
Ünlü eski boksör 58 yaşındaki Mike Tyson ile 27 yaşındaki Youtuber ünlüsü iken boksa başlayan Jake Paul karşı karşıya geliyor!
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