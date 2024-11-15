Mike Tyson Jake Paul'u podyumda böyle tokatladı!
Ünlü eski boksör 58 yaşındaki Mike Tyson, karşılaşma öncesi Jake Paul'u podyumda tokatladı!
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