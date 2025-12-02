Metin Öztürk: "Türk futbol hakemliği bu tarz yönetimlerle kurtulamaz" | Video 02.12.2025 | 08:59 Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, 1-1 sona eren Fenerbahçe maçının hakemi Yasin Kol'un berbat bir maç yönettiğini söyleyerek, "Türk futbol hakemliği bu tarz yönetimlerle kurtulamaz" dedi. Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu duruma önlem alması gerektiğini de vurguladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Derbinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Konuşmak istemiyorduk ama bu bir milat olmalıdır. Türk futbol hakemliği bu tarz yönetimlerle kurtulamaz. Kazımcan'a bir çakmak atıldı. 1 santim aşağı gelseydi gözü kör olacaktı. Mutlaka emniyetin 6222. maddeden o kişiyi bulup gerekli cezayı vermesini istiyoruz. Hakeme gelirsek, bu hakem MHK tarafından mı, yoksa federasyon tarafından mı kollanıyor? Birileri tarafından kollanıyor. Çok kötü hakem. FIFA kokartı olması gereken bir hakem yerine böyle bir hakemi bu maça veriyorlar. İkinci yarı Galatasaray'ı oynatmamak üzere kuruluydu. Barış Alper'in ilk devrenin son dakikasındaki penaltısına dönüp bakmadı bile. Herhalde aklında 'ne şiş yansın ne kebap' diye düşünerek beraberlik vardı. İnsanların emeklerine yazık etti. Sara'ya yapılan bir pozisyon var, net kırmızı kart. Dönüp bakmadı bile. Arda Kardeşler'in hakemliği Trabzon'daki bir pozisyondan sonra bitmişti. Beşiktaş maçında yanlış hatırlamıyorsam Sallai'nin girdiği pozisyonda oyunu durdurdu. Bu kadar berbat bir hakem böyle bir maça verilerek ödüllendirildi. Yazıklar olsun. Gerçekten ortada bir tiyatro oynanıyor ve biz de bu tiyatroyu seyrediyoruz. Galatasaray olarak bu tiyatroyu seyretmeyeceğiz. Sonuna kadar takipçisiyiz. Galatasaray her türlü adaletsizliğin karşısındadır. 90+5. dakikada o golü yemeyip kazansaydık da aynı şeyi söyleyecektik. Biz bugün berabere kaldığımız için üzgünlüğüz. Böyle berbat bir yönetime daha da üzgünüz. Ya federasyon bu duruma önlem alacak ya da sezonun sonuna kadar bu tür açıklamalar devam edecek" ifadelerini kullandı.