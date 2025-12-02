Metin Öztürk: "Türk futbol hakemliği bu tarz yönetimlerle kurtulamaz" | Video
02.12.2025 | 08:59
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, 1-1 sona eren Fenerbahçe maçının hakemi Yasin Kol'un berbat bir maç yönettiğini söyleyerek, "Türk futbol hakemliği bu tarz yönetimlerle kurtulamaz" dedi. Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu duruma önlem alması gerektiğini de vurguladı.
