Video Spor Metin Öztürk: "Türk futbol hakemliği bu tarz yönetimlerle kurtulamaz" | Video
Metin Öztürk:

Metin Öztürk: "Türk futbol hakemliği bu tarz yönetimlerle kurtulamaz" | Video

02.12.2025 | 08:59

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, 1-1 sona eren Fenerbahçe maçının hakemi Yasin Kol'un berbat bir maç yönettiğini söyleyerek, "Türk futbol hakemliği bu tarz yönetimlerle kurtulamaz" dedi. Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu duruma önlem alması gerektiğini de vurguladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Derbinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Konuşmak istemiyorduk ama bu bir milat olmalıdır. Türk futbol hakemliği bu tarz yönetimlerle kurtulamaz. Kazımcan'a bir çakmak atıldı. 1 santim aşağı gelseydi gözü kör olacaktı. Mutlaka emniyetin 6222. maddeden o kişiyi bulup gerekli cezayı vermesini istiyoruz. Hakeme gelirsek, bu hakem MHK tarafından mı, yoksa federasyon tarafından mı kollanıyor? Birileri tarafından kollanıyor. Çok kötü hakem. FIFA kokartı olması gereken bir hakem yerine böyle bir hakemi bu maça veriyorlar. İkinci yarı Galatasaray'ı oynatmamak üzere kuruluydu. Barış Alper'in ilk devrenin son dakikasındaki penaltısına dönüp bakmadı bile. Herhalde aklında 'ne şiş yansın ne kebap' diye düşünerek beraberlik vardı. İnsanların emeklerine yazık etti. Sara'ya yapılan bir pozisyon var, net kırmızı kart. Dönüp bakmadı bile. Arda Kardeşler'in hakemliği Trabzon'daki bir pozisyondan sonra bitmişti. Beşiktaş maçında yanlış hatırlamıyorsam Sallai'nin girdiği pozisyonda oyunu durdurdu. Bu kadar berbat bir hakem böyle bir maça verilerek ödüllendirildi. Yazıklar olsun. Gerçekten ortada bir tiyatro oynanıyor ve biz de bu tiyatroyu seyrediyoruz. Galatasaray olarak bu tiyatroyu seyretmeyeceğiz. Sonuna kadar takipçisiyiz. Galatasaray her türlü adaletsizliğin karşısındadır. 90+5. dakikada o golü yemeyip kazansaydık da aynı şeyi söyleyecektik. Biz bugün berabere kaldığımız için üzgünlüğüz. Böyle berbat bir yönetime daha da üzgünüz. Ya federasyon bu duruma önlem alacak ya da sezonun sonuna kadar bu tür açıklamalar devam edecek" ifadelerini kullandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Metin Öztürk: Türk futbol hakemliği bu tarz yönetimlerle kurtulamaz | Video 02:54
Metin Öztürk: "Türk futbol hakemliği bu tarz yönetimlerle kurtulamaz" | Video 02.12.2025 | 08:59
Sergen Yalçın: Kimse sevinmesin, görevi bırakmayacağım | Video 06:42
Sergen Yalçın: "Kimse sevinmesin, görevi bırakmayacağım" | Video 01.12.2025 | 08:54
Amatör maçta futbolcular tekme tokat birbirine girdi | Video 00:46
Amatör maçta futbolcular tekme tokat birbirine girdi | Video 30.11.2025 | 08:44
Okan Buruk: Daha iyisini yapabilirdik | Video 10:52
Okan Buruk: "Daha iyisini yapabilirdik" | Video 26.11.2025 | 08:51
TFF, Süper Lig’de 13. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı | Video 12:50
TFF, Süper Lig'de 13. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı | Video 26.11.2025 | 08:51
Fatih Tekke: Hanımım bile ‘Biz şampiyon olacağız’ diyor | Video 09:56
Fatih Tekke: "Hanımım bile ‘Biz şampiyon olacağız’ diyor" | Video 25.11.2025 | 08:56
Hakemden maçta hayati müdahale | Video 02:08
Hakemden maçta hayati müdahale | Video 24.11.2025 | 14:49
Kadın voleybol maçında kavga kamerada | Video 00:55
Kadın voleybol maçında kavga kamerada | Video 24.11.2025 | 13:12
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan bahis soruşturması açıklaması: Bu işten zarar görecek kulüpler var | Video 19:59
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan bahis soruşturması açıklaması: "Bu işten zarar görecek kulüpler var" | Video 24.11.2025 | 11:37
Sadettin Saran: Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız | Video 01:29
Sadettin Saran: "Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız" | Video 24.11.2025 | 08:59
Vincenzo Montella: Motivasyonumuz çok yüksek | Video 15:12
Vincenzo Montella: "Motivasyonumuz çok yüksek" | Video 18.11.2025 | 09:08
Süper Amatör Lig’de olaylı maç | Video 00:15
Süper Amatör Lig'de olaylı maç | Video 17.11.2025 | 14:18
Hakan Çalhanoğlu: Kurtlar Vadisi müziği eşliğindeki tezahürat bizi etkiledi | Video 02:33
Hakan Çalhanoğlu: "Kurtlar Vadisi müziği eşliğindeki tezahürat bizi etkiledi" | Video 16.11.2025 | 08:39
Turkuvaz Medya’da Sezonun en iyileri ödülleri sahiplerini buldu | Video 02:06:53
Turkuvaz Medya'da "Sezonun en iyileri" ödülleri sahiplerini buldu | Video 11.11.2025 | 13:08
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde konuştu | Video 06:12
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu | Video 11.11.2025 | 11:56
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde konuştu | Video 15:49
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu | Video 11.11.2025 | 11:56
Türkiye’yi sarsan bahis skandalında üçüncü dalga yolda | Video 03:24
Türkiye'yi sarsan bahis skandalında üçüncü dalga yolda | Video 11.11.2025 | 09:41
İstanbul Maratonu’nda sonuncu olan koşucu, birinciden daha popüler oldu | Video 04:27
İstanbul Maratonu'nda sonuncu olan koşucu, birinciden daha popüler oldu | Video 10.11.2025 | 16:02
Domenico Tedesco: Şu anda lig sıralaması önemli değil | Video 06:30
Domenico Tedesco: "Şu anda lig sıralaması önemli değil" | Video 10.11.2025 | 09:09
Galatasaray, Kocaeli’de coşkuyla karşılandı | Video 02:18
Galatasaray, Kocaeli'de coşkuyla karşılandı | Video 09.11.2025 | 09:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY