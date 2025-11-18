Vincenzo Montella: "Motivasyonumuz çok yüksek" | Video 18.11.2025 | 09:08 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya maçının kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Buraya hiçbir şekilde hazırlık maçı tadında geçirmek için gelmedik. Bizim için ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Motivasyonumuz çok yüksek, hepimiz için bir test olacak" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı yarın TSİ 22.45'te deplasmanda İspanya ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde La Cartuja Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Bizim için çok önemli bir karşılaşma. Buraya hiçbir şekilde hazırlık maçı tadında geçirmek için gelmedik. Bizim için ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Motivasyonumuz çok yüksek, hepimiz için bir test olacak. İstediğimiz sonucu almak için her şeyi yapacağız. İlk maça göre yarın daha dengeli bir oyun ortaya koymamız gerekiyor. İlk maçta şöyle bir hata yaptık, zihinsel enerjiyi ikinci maç olduğunu düşünerek daha çabuk toparlamamız gerekiyordu. Yarın da tabii ki kendi atak futbolumuzu oynayacağız. Zihinsel enerjimizi toplayarak geldik ve daha iyi bir maç olması için de dediğim gibi daha dengeli olmamız gerekiyor" diye konuştu.

"BİR FUTBOLCUMUZUN KAZANAMAYACAĞIMIZI DÜŞÜNMESİNİ DÜŞÜNMEK BİLE BENİ ÜZER"

Bu tarz maçların her zaman çok büyük motivasyon olduğunu vurgulayan Montella, "Futbolculuk dönemime dönmem gerekirse en sevdiğim maçlar bunlar. En iyilere karşı mücadele etmek kendimi kanıtlayabilme fırsatı oluyordu. Futbolcuların motivasyonunun düşük olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. Bu tarz maçlarda adrenalin seviyesi çok yüksek olur, kendinizi kanıtlamak istersiniz. Onlarla kora kor mücadele ettiğinizi ve iyi bir futbol oynayabildiğinizi kanıtlamak istersiniz. Bizim için de kendi seviyemizi tekrardan tartmak için önemli bir maç. Biliyorsunuz ki Uluslar A Ligi'ne yükseldiğimiz için bu seviyedeki maçlara daha çok çıkacağız. Duygular, hayaller her zaman vardır. Bir futbolcumuzun kazanamayacağımızı düşünmesini düşünmek bile beni üzer. Çünkü biz ne olursa olsun çıktığımız her maçta kazanmak istiyoruz ve biz yapabileceklerimizi de biliyoruz. O yüzden tabii ki hepimizin içinde hayaller var, hedefler var. O doğrultuda da yarınki maçta dediğim gibi dengeli bir futbolla, kendi futbolumuzu yansıtarak tabii ki de kazanmak istiyoruz, tabii ki de bunu hayal ediyoruz ve herkesin o hayali kurduğunu da biliyoruz. O yüzden biz yarın maça çıktığımızda kendi yaklaşımımızla, kendi hırsımızla, kendi isteğimizle ve arzularımızla beraber kendi futbolumuzla oynadığımızda kazanabileceğimizi de biliyoruz. Tabii ki de neden olmasın? Maçlar oynanmadan önce skor tahmini yapmak mantıksız bir şey. Her şey olabilir, her şey mümkün" şeklinde konuştu.

Kart sınırında olan futbolcuların oynayıp, oynamayacağıyla ilgili gelen soruya ise İtalyan teknik adam, "Açıkçası doğrusu bu mu bilmiyorum ama mantıklı düşünmek gerekirse sahaya sürmeden korumak daha mantıklı, biraz daha pragmatik düşünmek gerekir" diye cevap verdi.

"GRUPTA İSPANYA MAÇI HARİCİNDE, İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALDIK"

Dünya Kupası elemeleri grubundaki performansları hakkında da konuşan Vincenzo Montella, "İspanya maçı haricinde, istediğimiz sonuçları aldık. Son 5 maçta 15 gol attık, geçmişte 5 maçta 15 gol atılan bir dönem var mıydı hatırlamıyorum. Grubu gördüğümüzde Gürcistan doğrudan rakibimiz olarak gözüküyordu, evimizde ve deplasmanda kazandık. Biz tabii ki de iyi bitirmek istiyoruz grubumuzu. En iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz dünyanın şu anda bir numarası İspanya Milli Takımı. Elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz, devamlılık getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HOCALIK KARİYERİMDE EN BÜYÜK HAKSIZLIĞI GÖRDÜĞÜM DÖNEMDİ"

Bir dönem İspanyol ekibi Sevilla'da teknik direktörlük yapmasının hatırlatılması üzerine 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Benim için çok güzel bir dönemdi. 5 ay geçirdim. Hocalık kariyerimde en büyük haksızlığı gördüğüm dönemdi. Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselirken Manchester United'ı elemiştik, 77 yıl sonra çeyrek finale çıkmıştık. Copa Del Rey'de de Atletico Madrid'i geçerek finale kalmıştık, finalde Barcelona'ya yenilmiştik. Sevilla takımına değer kattığımızı düşünüyorum. Birçok oyuncuyu değerlendirdik, sonra satışları gerçekleşti. Sezon sonunda öyle bir dönemden sonra kovulmak beni şaşırtmıştı, haksızlık olarak görmüştüm" değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın genç oyuncuları Arda Güler ve Kenan Yıldız ile ilgili gelen sorulara Montella, şöyle cevap verdi:

"Arda'nın ne kadar yetenekli bir futbolcu olduğunu önceden de biliyorduk. İki senedir buradayım neredeyse ve her gün yeteneğine şahitlik yapıyoruz. Sadece burada değil, kulübünde de ne kadar büyük hedeflere sahip olduğunu da hepimiz biliyoruz. Hem şu ana kadar çok gelişen bir futbolcu hem de çok gelişmeye de hala devam edebilecek birisi. Hırsıyla, yaklaşımıyla, mantalitesiyle bunu zaten her seferinde gösteriyor. Çünkü onda böyle bir potansiyel var. Bütün kalbimle bunu diliyorum. Kenan, sürekli kendini geliştirmeye çalışan ve çok çalışan bir futbolcu. Çok hırslı ve çok istekli. Biz genellikle solda kullanıyoruz ilk günden beri, çok memnunuz. Kenan hem dar alanda hem de geniş alanda inanılmaz işler yapabiliyor. Nereye koyarsak koyalım hücumda her zaman pozitif işler yapıyor."

"İSPANYA'NIN İYİ BİR MİLLİ TAKIM OLDUĞUNU HEPİMİZ BİLİYORUZ"

İspanya'nın iyi bir takım olduğunu söyleyen İtalyan teknik direktör, "Rakamlar İspanya'nın dünyanın en iyisi olduğunu söylüyor ama son dönemde Uluslar Ligi finalini kaybetmelerine rağmen en son Avrupa şampiyonu İspanya oldu. Seviyesi yüksek Brezilya, Arjantin, İngiltere ve Portekiz gibi takımlara karşı mücadele ettiğinde de kazanmaya devam eder mi bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki futbolda enstantane oyunu ve maçlar her an değişebiliyor. İspanya'nın yaklaşık 30-35 futbolcusu hemen hemen aynı seviyede futbolcuya sahip. Kadroyu değiştirseler dahi aynı seviye oyunu sahaya getirebiliyorlar. O yüzden iyi bir milli takım olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi.

"HİÇBİR ZAMAN BİR KULÜBÜ YA DA KİMSEYİ MEMNUN ETMEK İÇİN BİR KARAR ALMIYORUM"

Basın toplantısının son kısmında kendisine soru soran Vincenzo Montella, Ahmet Kutucu, Yusuf Akçiçek ve İsak Vural'ı neden, hangi kriterlere göre kadroya davet ettiğini açıkladı. Montella, "Emirhan sakatlanınca Yusuf'u düşündük. Çünkü daha öncesinde bizimle olan bir futbolcuydu ve takımda bir geleceğe sahip olabileceğini düşündüğümüz futbolculardan bir tanesi. Hiçbir zaman bir kulübü ya da kimseyi memnun etmek için bir karar almıyorum, milli takımımızın geleceğini düşünerek hareket ediyorum. İsak Vural 2006 doğumlu, uzun zamandır takip ettiğimiz bir futbolcumuz. Milli takımda da geleceğe sahip olabileceğini düşünüyoruz. Ahmed Kutucu da inandığımız, saygı ve sevgi duyduğumuz bir futbolcu. Son dönemlerde kulübünde belki çok fazla oynayamıyor ama bizim metotlarımızı daha önceden görmüş ve bizimle çalışmış bir isim. Doktorumuz Aral'ın yürüyemediğini söyledi, hızlı bir şekilde bir değerlendirme yaptık. Federasyonumuzun İstanbul'da olması ve futbolcunun yakın olmasından dolayı, yani kulübü memnun etmek için değil, inandığımız bir futbolcu olduğu için ve İstanbul'da yakın olduğu için. Başka bir şehirde federasyonumuz olsaydı, o şekilde hareket ederdik. Kayseri'de milli takım maçımız vardı, bir futbolcuya ihtiyacımız vardı o sırada da Kayseri'den Gökhan'ı aldık. Hiç kimse bu kararımızda söylenmedi" diye konuştu.