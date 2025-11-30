Video Spor Amatör maçta futbolcular tekme tokat birbirine girdi | Video
30.11.2025 | 08:44

Kocaeli’de Derince Birlik ile Beylikbağı Karadeniz arasında oynanan karşılaşmada saha karıştı. Futbolcuların birbirlerine saldırdığı o anlar, tribündeki bir seyirci tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Derince stadında amatör lig müsabakasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derince Birlik ile Beylikbağı Karadenizspor karşı karşıya geldi. Müsabakanın devam ettiği sırada iki takım oyuncuları arasında henüz bilinmeyen bir sebeple gerginlik yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

SAHANIN ORTASINDA ACIMASIZCA VURDULAR
Bir anda savaş alanına dönen sahada futbolcular tekme ve yumruklarla birbirine girdi. O anlar ise maçı izlemek için tribünde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

