Okan Buruk: "Daha iyisini yapabilirdik" | Video 26.11.2025 | 08:51 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Union Saint-Gilloise maçının hakemi Jose Maria Sanchez'in yönetiminin çok kötü olduğunu belirterek, "Hakemin kırmızı kartı vermediği oyuncu golü attı. İspanyol hakemin çok kötü maç yönettiğini söyleyebilirim. Bu mağlubiyeti hakeme ve eksiklere de bağlamak istemiyorum. Bu 11 ile de daha iyisini yapabilirdik. Kendi hatalarımızı gözden geçirmeliyiz. Hakemin çok büyük hata yaptığını söylemek gerekiyor" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözlerine rakibi tebrik ederek başladı. Belçika takımının iyi savunma yaptığını belirten Buruk, "Savunma gücü yüksek bir takımdı. İkinci yarı buldukları gol sonrası savunmayı daha da güçlendirdiler. İlk yarı bence oyun içerisine daha iyi girebilirdik, üretken olabilirdik. Çok acele kararlar verdik. Maç öncesinde oyuncularımdan daha sakin, tempoyu çok yükseltmemelerini söyledim. İlk yarıda baskı altında paslar verdik, uzun toplar oynadık. İkinci yarı daha sakindik. Rakip kaleye daha çok gitmeye başlamıştık. Yediğimiz golde 9 oyuncumuz ceza saha içerisindeydi. Rakipten çok alana koşulduğu, 9 oyuncuyla birlikte yediğimiz gol üzücüydü. Rakibimizi daha da güçlendirdi. Oyun çok durdu. Hakemin vermediği kırmızı kart, hakem için çok önemli bir hata. Kırmızı kartı vermediği oyuncu golü attı. 4-5 kere de oyun oynanırken, tehlikeli sakatlık yokken oyunu durdurdu. İspanya'da hakemlerin yönetimleri gündemdir. Bu sene özellikle çok gündeme geldi. Bu akşam da İspanyol hakemin çok kötü maç yönettiğini söyleyebilirim. Bu mağlubiyeti hakeme ve eksiklere de bağlamak istemiyorum. Bu 11 ile de daha iyisini yapabilirdik. Kendi hatalarımızı gözden geçirmeliyiz. Hakemin çok büyük hata yaptığını söylemek gerekiyor. Devamında da kırmız kartı göstermediği oyuncu, golü atan oyuncuydu. Bu kadar büyük hatayı da UEFA cezalandıracaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

"YUNUS BU TÜR RAKİPLERE KARŞI SAVUNMALARI AÇABİLECEK BİR OYUNCU"

Aynı bölgedeki oyuncuların sakatlanmasının hesaplanacak bir şey olmadığını ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Yunus gibi çok kritik bir oyuncu yoktu. Osimhen'in, Singo'nun, Lemina'nın olmayışı çok önemli ve kritik ama Yunus özellikle bu tür rakiplere karşı savunmaları açabilecek bir oyuncu. Bunu Bodo/Glimt maçında Osimhen ile birlikte çok net yapmışlardı. Savunma anlamında rakibimize çok büyük pozisyonlar vermedik. Üretkenlik anlamında zorlandık. Milli takıma oyuncu gönderiyoruz, göndermek zorundayız. Milli takımda oyuncuları bize göre daha hor kullanıyorlar. Siz parasını, maaşını ödüyorsunuz ama onlar istediği gibi kullanıyorlar. Bu da takımları zorlayan unsurlardan biri. Milli takımda oynamak çok önemli bir şey. Her oyuncu yüzde 100'ünü vermeye çalışıyorlar. Milli duygu farklı bir şey. Bu dönüşte Jakobs'un, Osimhen'in sakat dönmesi bu anlamda bizim için zorlaştı" şeklinde konuştu.

"BENİM İÇİN EN KRİTİK EKSİK ASLINDA EREN'Dİ"

En kritik eksik oyuncusunun Eren Elmalı olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Doğru bir zamanlama mıydı? Şampiyonlar Ligi'nde bir oyuncumuz eksildi. Saygı duyuyorum ama Eren'in 5 sene önce yaptığı küçük hatadan dolayı Şampiyonlar Ligi maçında oynamaması da bence Türk futbolu açısından da bugün çok kritik bir oyuncuydu. Bellki Jakobs ile başlamayacaktım, Eren ile başlayacaktım. Bu tür şanssızlık da yaşadık. En kritik bölgelerimizden biri. Futbolun içinde bu var. Devre arasında bunu telafi etmek zorundayız. Onun öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç daha oynayacağız. Hedeflerimiz devam ediyor. Kalan 3 maçı da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah tam kadro olarak bu maçlara çıkacağız. Bugün sakatlık sonrası değişiklik yapabildik. O da beni zorladı. Bunu da bahane olarak düşünmeyin. Her türlü oynayan oyuncular daha iyisini yapabilirdi. Bunu kendi içimizde düşünüp, analizi doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Afrika Kupası başladığı dönemde kendileri için zorluk olacağını aktaran Buruk, "Afrika Kupası, bizim için bu da ayrı zorluk. 4 oyuncumuz Afrika Kupası'nda yer alabilir. Kasımpaşa maçında bu oyuncularımız olmayacak. Antalya deplasmanında olacak gibi gözüküyorlar. Dönüşleri ne zaman elendiklerine bağlı. Bir sonraki Avrupa maçlarına yetişeceklerini düşünüyoruz. 4 oyuncunun gitmeleri zor olacak" dedi.

"LEMİNA, OSİMHEN VE YUNUS'U DERBİYE YETİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacakları derbi öncesinde sakatlıkları bulunan futbolcuların yetişip, yetişmeyeceğiyle ilgili soruya 52 yaşındaki teknik adam, "6 günlük bir süre var. Lemina, Osimhen ve Yunus'u oraya yetiştirmeye çalışacağız" diye cevap verdi.

Son olarak Yusuf Demir'in kadroda olmamasına açıklık getiren Buruk, "Yusuf son maç sonrasında dizinde ağlarını olduğunu söyledi. Bir sonraki gün antrenmana çıkmadı. Kontrolleri yapılıyor. Antrenman çıkmadığı için kadroda olmadı. İdari olarak bir şey yok. Bir şey de yaşanmadı. Bir moral bozukluğu da üzerinde oldu. Bizim de beklentimiz daha çok. Geçen maç Kazımcan örneğini vermiştik. Yusuf'un da yapacağı biraz daha üstüne koymak ve daha çok çalışmak. Şans bulmak için iyisini yapacak" diyerek sözlerini tamamladı.