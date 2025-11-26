TFF, Süper Lig'de 13. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı | Video 26.11.2025 | 08:51 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 13. haftada oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

TFF, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan 5 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Kayserispor - Gaziantep FK müsabakasının 35. dakikasında konuk ekip atağında Gaziantepli oyuncular penaltı bekledi ve hakem Mehmet Türkmen autu göstererek, penaltı olmadığını işaret etti. VAR, 'potansiyel penaltı incelemesi' önerisinde bulunurken, Türkmen kenara geldi. Mehmet Türkmen pozisyonu izlerken, Bennasser'in Camara'ya kayarak yaptığı müdaleyle ilgili, "savunma oyuncusunun teması, penaltıyla başlayacağım" açıklamasını yaptı.

Galatasaray - Gençlerbirliği maçının 90+2. dakikasında VAR 'potansiyel bir kırmızı kart için sahada inceleme' önerisinde bulundu. Hakem Ozan Ergün, Roland Sallai ile Zuzek arasında yaşanan pozisyonu izledi. Temas noktasını gördüğünü belirten Ergün, sahaya döndü ve Sallai'ye şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart gösterdi.

Göztepe - Kocaelispor karşılaşmasının 41. dakikasında orta alanda Balogh'un Juan'a yaptığı müdahaleye hakem Ali Yılmaz direkt kırmızı kart gösterdi. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonun tekrarını izleyen Yılmaz, sahaya döndü ve kırmızı kartı iptal ederek, Balogh'a sarı kart gösterdi.

Göztepe - Kocaelispor maçının 45+2. dakikasında iki takımın kaptanlarını yanına çağırması sonrası saha içinde gerginlik yaşandı. Konuk ekipte Keita, yerde kalırken Miroshi'ye kırmızı kart gösterdi. VAR, 'potansiyel kırmızı kart iptali için' uyarıda bulundu. Video Yardımcı Hakem'in, "Kafa kafaya geldikleri anı göstereceğim. Önce kimin geldiğini sonra aradaki boşluğu görebilirsin. Sonra da elin bir hareketi var. Hepsini bütün olarak izletiyorum şimdi" açıklaması sonrası, Ali Yılmaz, "Evet, tamam hocam gördüm, gördüm" yanıtını verdi. Sahaya dönen hakem Yılmaz, kırmızı kartı iptal etti ve Miroshi ile Keita'ya sarı kart çıkardı.

Beşiktaş - Samsunspor müsabakasının 36. dakikasında ev sahibi atağı sonrası VAR, 'potansiyel penaltı incelemesi' önerisinde bulundu. Hakem Atilla Karaoğlan, "Sağ koluna teması gördüm. Başka bir açı gösterir misin? Tekme mi bu bilerek oynama mı ona bir bakacağım. Ben oynuyor olarak görüyorum. Sağ ayağıyla oynuyor, daha sonra sağ eline geliyor" yorumunu yaptı. VAR da "karar senin" dedi. Taçla oyunu başlatacağını ifade eden Karaoğlan, sahaya döndü ve oyunun kaldığı yerden devam etmesini söyledi.

Başakşehir- Trabzonspor mücadelesinin 7. dakikasında hızlı gelişen Trabzonspor atağında Edin Visca, Ebosele'nin müdahalesiyle yerde kalırken hakem Halil Umut Meler, serbest vuruş verirken, Ebosele'ye sarı kart gösterdi. VAR tarafından 'bariz gol şansını engelleme' için öneri alan hakem Meler, kenara geldi. Pozisyonun tekrarını izleyen Meler, "sarı kartı iptal ediyorum 36 numarayı oyundan ihraç ediyorum" açıklamasını yaptı. Sahaya dönen Halil Umut Meler, sarı karı iptal etti ve Ebosele'yi oyundan ihraç etti.

Başakşehir - Trabzonspor maçının 17. dakikasında VAR, hakem Meler'i potansiyel penaltı için sahada incelemeye davet etti. Trabzonspor ceza sahası içinde yaşanan pozisyon için, "Parmak ucuyla değiyor gördüm" diyen Meler, pozisyonu farklı açılardan da izleyerek Başakşehir için penaltı kararı verdi.

Başakşehir - Trabzonspor mücadelesinin 71. dakikasında hakem Meler, bir kez daha potansiyel penaltı için sahada inceleme önerisi aldı. Bordo-mavililerin atağında Kemen'in ceza sahasında elle oynadığını tespit eden hakem Meler, sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi.